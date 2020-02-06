مدينة غزة الصناعية تستقبل وفدًا رفيعًا من السفارة الهولندية

غزة - الرأي

استقبلت مدينة غزة الصناعية وفداً رفيع المستوى من السفارة الهولندية يترأسه سيغريد كاغ "وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية" بالإضافة إلى سفير مملكة هولندا لدى فلسطين كايس ڤان بار.

وكان في استقبال الوفد مدير دائرة خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتم اصطحاب الوفد بجولة ميدانية في المنطقة الصناعية اشتملت على مصنع سرايو الوادية.

ونفذ الوفد جولة تعريفية داخل المصنع للاطلاع عمليات الانتاج، فيما قدم رئيس مجلس إدارة الشركة وائل الوداية شرح تفصيلي عن عمليات التصدير التي يقوم بها المصنع، بالاضافة إلى شرح لكافة المعيقات والمسببات التي تؤثر سلباً على المصنع.

وطالب الدلو الوفد بضرورة منح المنطقة الصناعية التسهيلات اللازمة من جميع الجهات لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل وجود كفاءات صناعية تناهز المستويات الاقليمية.