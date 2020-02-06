مركز تمكين المرأة يعزز تعاونه مع من الهيئة الدولية لشباب الشرق الاوسط

غزة- الرأي

استقبل مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في الشمال، وفداً من الهيئة الدولية لشباب الشرق الاوسط وجنوب أفريقيا.

وضم الوفد كل من منار الشريف أمين الصندوق و سامي أمان عضو مجلس الادارة ومحمد صافى المدير التنفيذي للهيئة.

وتأتي الزيارة لإشرافهم على المنشطين بفرقة المخيم والمنفذين لدورة الكتابة الابداعية لرواد المكتبة في المركز.

وقام الوفد بجولة تفقدية في أنحاء المركز للاطلاع على الانشطة المنفذه فيه معربين عن سعادتهم على تلك الانشطة ، واعربوا عن استعدادهم باستمرار التعاون لما فيه مصلحة المجتمع.