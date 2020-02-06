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"أبو الريش" : نتطلع لتشكيل هيكلية تتوائم مع تطوير الخدمات الصحية

06 شباط / فبراير 2020 12:53

"أبو الريش" : نتطلع لتشكيل هيكلية تتوائم مع تطوير الخدمات الصحية

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن الوزارة تسعى جاهدة الى تشكيل هيكلية تتوائم وتطلعات تطوير الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزارة، لبحث ومناقشة مستجدات العمل .

وقال د. أبو الريش : " إن إيجاد بيئة عمل مناسبة وقدرتها على تحقيق درجة عالية من التكيف والتطابق والموائمة بين هيكلها التنظيمي وأهدافها , وكدلك كفاءة الكادر البشري والموارد المتاحة , هو من أهم الأهداف التي نسعى الى تحقيقها من خلال الهيكلية المناسبة لعمل الوزارة " .

وتضمن الاجتماع جملة من المناقشات والمقترحات من خلال الوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات 

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