الأوقاف تستقبل وفدًا من لجنة تقييم جودة العمل الحكومي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا وفدًا من لجنة تقييم جودة العمل الحكومي ضم كل من م. أحمد النبريص ، م. علي عكيلة، م. شرين حلس، وذلك ضمن مراحل إنجاز مسابقة أفضل دائرة حكومية،وكان في استقبال اللجنة مسئول التخطيط والجودة بالوزارة أ. ماهر يعقوب وعضوية د. اشرف اسماعيل وأ. زياد عبيد.

بدوره، ثمن د. الأغا جهود اللجنة المكلفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييم جودة الأداء الحكومي،منوهًا الى أن وزارته تسعى دومًا للارتقاء بأدائها وتطوير جهودها لتحسين واقع العمل لديها،معربًا عن أمله في أن تكلل كافة الجهود بالنجاح.

واطلع يعقوب وفد اللجنة على سير العمل والوثائق الخاصة بتطوير وتعزيز إجراءات ومعايير الجودة، مستعرضًا خلال شرح واف لأبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وقدم وفد اللجنة شكره وتقديره لفريق الجودة بالأوقاف على الجهود الكبيرة والمهام التي قام بها خلال فترة قياسية.

