اللجنة الفنية في بلدية جباليا النزلة تنجز 2300 معاملة خلال عام 2019

غزة- الرأي

اكد عضو المجلس البلدي م حسن عكاشة ورئيس اللجنة الفنية - إحدى لجان المجلس البلدي - في بلدية جباليا النزلة، أن اللجنة عقدت 46 جلسة خلال عام 2019.

وقال عكاشة إن لجنته ناقشت نحو 2300 معاملة تنوعت ما بين فتح ملفات ترخيص بناء للمواطنين، ورد على طلبات وملاحظات المواطنين، وإصدار مواقع عامة، وإعداد مخططات تفصيلية، ومنح تراخيص حرف.

وأوضح م. عكاشة، أن اللجنة أصدرت 750 قرارا خلال عام 2019، وأنها عالجت نحو 317 ملف تخص تراخيص البناء، ونحو 1000 تخص الحرف، و60 ملف تخص مخططات تفصيلية، ومشاريع إفراز، والتقسيم الرضائي.

ونوه إلى أن اللجنة نفذت 36 جولة ميدانية للكشف على الطلبات الخاصة بالمواطنين ومعاينتها على أرض الواقع، وذلك للحرص على اتخاذ القرار السليم وفقا لمعطيات الخرائط والمخططات، ومعطيات الواقع الميداني.

وتضم اللجنة التابعة للمجلس البلدي في عضويتها بالإضافة إلى رئيسها، كلا من عضو المجلس البلدي م. خالد الكحلوت، ومدير البلدية م. يوسف خلة، والمستشار القانوني أ. خطاب شهاب، ومدير دائرة الهندسة والتخطيط م. خالد أبو شمالة، إضافة إلى رؤساء أقسام المساحة والتخطيط والحرف والصناعات.

وأكد م. عكاشة على ضرورة توجه المواطنين إلى الجهات المختصة في البلدية للحصول على موافقة مبدئية قبل الشروع في البناء واستصدار المواقع العامة والخاصة، وقبل شراء الأراضي أو العقارات، وذلك تجنبً الحدوث أي إشكاليات أو مسائلات قانونية