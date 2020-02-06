الأشغال العامة والإسكان تستقبل 100 ألف مراجع وزائر خلال2019

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقراتها حوالي 100 ألف مراجع وزائر خلال العام 2019، لمتابعة أمور وقضايا الاعمار والإسكان وغيرها من قضايا المواطنين.

وأوضح تقرير صدر عن الوزارة أن المراجعات لدى المواطنين تركزت في قضايا اعمار المنازل المدمرة ومتابعة منح الاعمار وترميم منازل الفقراء، حيث تم اصدار المئات من افادات الهدم للمواطنين .

هذا وتستقبل وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر الفروع المختلفة لها بالمحافظات العشرات من المواطنين يوميا ضمن متابعة معاملات الاعمار والتسجيل للترميم والبحث الميداني للحالات المحتاجة للسكن .

ويذكر أن الوزارة نفذت العام الماضي مشروع المسح الميداني الاجتماعي للأسر المحتاجة للسكن، حيث انهت الفرق بحث 45 ألف حالة اجتماعية محتاجة للسكن.