تعليم خان يونس يفتتح اجتماع منسقي الإعلام المدرسي بمدارس خان يونس

غزة- الرأي

افتتح عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، في مركز التدريب التربوي، اجتماع منسقي الإعلام المدرسي بمدارس المديرية.

جاء ذلك بحضور وفد الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة ضم: أ. معتصم الميناوي مدير عام الإدارة، وأ. مدحت الزطمة مدير العلاقات العامة، وأ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، وأ. أحمد الفرا رئيس لجنة الإبداع بالمديرية، وهدف اللقاء إلى تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لنشر أنشطة وأخبار المدارس.

وفي كلمته رحب الفرا بالحضور، وثمن جهود الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة ودورها الفاعل في متابعة الميدان التربوي، وتسليط الضوء على إنجازات المدارس والمعلمين والطلبة، منوهاً إلى أهمية الإعلام في توثيق العلاقة مع المجتمع المحلي، وعرض الفرا إنجازات المديرية التي تمت بفضل الحاضنة المجتمعية، وأبدى أ. الفرا استعداد مديريته إلى تسهيل مهام منسقي الإعلام في المدارس.

ومن ناحيته ثمن الميناوي جهود إدارة مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وقسم العلاقات العامة بالمديرية، وعمله الدؤوب والمستمر لتغطية كافة الأخبار والأنشطة التربوية.

وأوضح الميناوي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنفذها إداراته للتواصل المباشر مع منسقي الإعلام في المديريات لتوضيح أهمية تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لإيصال رسالة التربية السامية واطلاع المجتمع الفلسطيني عما يدور في المدارس، خاصة وأن الميدان التربوي زاخر بنشاطات بالغة الأهمية وعلى درجة عالية من التميز مثل التعليم الممتع، والشراكة مع المجتمع، والمبادرات، وحملات القيم، والدروس التطبيقية.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب والفيس بوك وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.



وأوضح الزطمة مهام منسقي الإعلام، مؤكداً على ضرورة إنشاء مجموعات واتس آب لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على مجموعات الواتس آب لكل مدرسة، وموقع حاضنة الابداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصاً لكافة المنسقين.

من ناحيته أكد رئيس لجنة الإبداع المديرية على ضرورة الاهتمام بالمحتوى الإعلامي للمواد المنشورة على السوشيال ميديا.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش للحضور حول آليات العمل.