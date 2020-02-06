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تعليم الوسطى يناقش خطة الاشراف التربوي مع المشرفين التربويين

06 شباط / فبراير 2020 01:37

تعليم الوسطى يناقش خطة الاشراف التربوي مع المشرفين التربويين
تعليم الوسطى يناقش خطة الاشراف التربوي مع المشرفين التربويين

غزة- الرأي

 ناقش مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، مع المشرفين التربويين خطة الإشراف التربوي للفصل الدراسي الثاني وعدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بالمتابعة الميدانية والخطط التطويرية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني وانعكاسها على تطوير المسيرة التعليمية.


 جاء ذلك،  خلال الاجتماع بالمشرفين التربويين بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج والمدير الإداري ناصر السدودي والمدير الفني محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة، وبمشاركة المشرفين التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأثنى على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الثاني ودورهم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكداً على دور المشرفين التربويين في تنفيذ الخطط التطويرية للوزارة والمديرية وانجاح الخطط والبرامج التي يتم وضعها لتحسين مستوى التعليم.


وتناول اللقاء العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطط الإشراف للفصل الدراسي الثاني والمتابعة الميدانية وآلية تنفيذها.

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