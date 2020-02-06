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"الصحة": مستشفى الاوروبى ينجح في إجراء عملية نوعية بالقلب المفتوح

06 شباط / فبراير 2020 01:41

"الصحة": مستشفى الاوروبى ينجح في إجراء عملية نوعية بالقلب المفتوح

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبى بقسم جراحة القلب بقيادة جراح القلب البروفيسور د.محمد نصار بمستشفى غزة الأوروبى بخان يونس، بإجراء عملية قلب مفتوح لشاب يعاني من انتفاخ في الشريان الابهري.

وأوضح د.نصار، أن هذا الانتفاخ ممتد من بداية الشريان الصاعد الى بداية الشريان النازل وتسمى هذه العملية (elephant trunk procedure) .

ووصف د.نصار هذه العملية التى استمرت لخمس ساعات وأقل بالمعقدة جدا وتجرى فقط في مراكز جراحية عالمية ، ،وتكللت بالنجاح والمريض بدأ يتعافى صحيا .

وكانت العملية بمساعدة كلا من الجراح الدكتور لؤي الخالدي والدكتور ابراهيم قشطة واستشاري التخدير الدكتور ناهض غربية واخصائي القلب الصناعي الحكيم محمد الديب.

ولم يقتصر مركز جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي على إجراء العمليات الجراحية، بل ليكون مشروعاً لتدريب الأطباء والجراحين وفنيي التخدير وفنيي التروية الدموية؛ لتأهيل الكوادر الصحية، وصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم.

يذكر أنه يتم إجراء من (10- 12) عملية أسبوعيا ، حيث يتم استقبال المرضى من جميع محافظات قطاع غزة، نظراً لتوفر الخدمة في مستشفى غزة الأوروبي.

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