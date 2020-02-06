"البطة": بلدية خان يونس مستمرة في تطوير الشوارع لخدمة طلبة المدارس

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، على الجهود المبذولة من قبل البلدية لتطوير كافة الشوارع لخدمة طلبة المدارس والمؤسسات التعليمية وفق ما يتوفر لديها من إمكانيات متاحة ومن خلال تواصلها الدائم مع الجهات المانحة وذلك للتخفيف عن معاناة أبنائنا الطلبة وتسهيل وصولهم إلى مدارسهم.

وشدد م. البطة خلال جولة صباحية نفذها اليوم إلى شارع عبد الله أبو ستة، شاركه خلاها عضو المجلس البلدي د. محمـد العقاد، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، والطاقم الهندسي بدائرة المشاريع المشرف على أعمال تنفيذ المشروع، شدد على أن بلدية خان يونس ملتزمة بواجبها تجاه كافة الشرائح المجتمعية ومكونات النسيج الوطني الفلسطيني، معتبراً أن تأهيل وتعبيد الشوارع التي تخدم طلبة المدارس ضمن أولويات إدارة البلدية وتسعى جاهدة من أجل تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى كافة الشوارع التي بحاجة إلى تأهيل وفق الأولوية والحاجة الملحة.

وكانت بلدية خان يونس قد أوكلت في وقت سابق إلى إحدى شركات المقاولات المحلية مشروع تطوير شارع عبد الله أبو ستة الواقع في حي مركز المدينة ويربط بين شارعي القسام وكلية مجتمع الأقصى المؤدي إلي منطقة جورة العقاد، ويخدم المدارس التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والكلية.

وشدد م. البطة أهمية تطوير الشارع والذي جاء نتاج لقاءات مهمة مع مديرية التربية والتعليم والمجلس المركزي لأولياء الأمور ولجنة حي مركز المدينة والسكان القاطنين في المنطقة وتلبية لرغبة إدارات المدارس والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون المشترك لخدمة أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على أن البلدية لم تدخر جهداً من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب من أجل تطوير كافة الشوارع بخان يونس لا سيما الترابية منها.