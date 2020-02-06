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"العدل" تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

06 شباط / فبراير 2020 01:49

"العدل" تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

غزة- الرأي

حذر وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال من استفراد الاحتلال بالضفة الغربية وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي متواصل أسفر عن استشهاد فتيين بالضفة الغربية مساء أمس، وثالث بالقدس المحتلة اليوم الخميس بالتزامن مع قصف ليلي على قطاع غزة.

وقال د. النحال في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الاحتلال استمرأ التغول والقتل حيث اعتاد الإفلات من العقاب والمساءلة الدولية، ولذلك يزيد بشكل مطرد من معاناة الفلسطينيين، ويقتل الفتية والأطفال بدم بارد، مستغلاً الصمت العربي والدولي أمام انتهاكاته التي ترتقي لجرائم حرب ضد المدنيين العزل.

وأكد أنه على المجتمع الدولي الوقوف عند مسئولياته لوقف العدوان "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، التي يهدد الاحتلال فيها التواجد الفلسطيني بالكامل، ويستمر بانتهاك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم إجبار السكان على هدم منازلهم وطردهم من ممتلكاتهم وعقاراتهم.

ودعا د. النحال المؤسسات الحقوقية والدولية إلى ضرورة العمل على فضح جرائم الاحتلال أمام المحافل الدولية، وعدم التزام حالة الصمت التي أصبحت مساهمة في إثخان جراحات الشعب الفلسطيني، ونازعة لثقته بمسيرة العدالة الدولية

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