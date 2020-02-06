وكالة الرأي الفلسطينية "الزكاة" تقدم مساعدات نقدية بقيمة 50 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يعقد اختبارات لخطباء جدد وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بأوقاف الوسطى يعقد دورة "إعداد محفظ جديد" وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بأوقاف الوسطى يختتم دورتي سند متصل غيبا وكالة الرأي الفلسطينية زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تختتم دورة "إتقان قراءة سورة الفاتحة" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توزع شهادات ترخيص لمربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفحص الخضار الورقية بمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية صور: مبادرة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم محاضرة متخصصة بعنوان "مكافحة الآفات في الخضار"
أخبار » الأخبار الحكومية

"الزراعة" تنظم محاضرة متخصصة بعنوان "مكافحة الآفات في الخضار"

06 شباط / فبراير 2020 01:52

"الزراعة" تنظم محاضرة متخصصة بعنوان "مكافحة الآفات في الخضار"

غزة- الرأي

نظمت دائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الزراعة محاضرة حول "مكافحة الآفات في الخضار وأخر المستجدات" للمدرب القدير م.عيسى وافي مدير دائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة سابقاً
بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والمرشدين العاملين في الوزارة و الخريجين ،
وقدم المدرب"وافي" شرحاً مركزاً لاهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار داخل البيوت المحمية،وأهم المستجدات في هذا المجال، وتضمنت المحاضرة عدد من المحاور لأهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار في البيوت المحمية والتعرف على أعراض الإصابة ،
كما عرض المدرب"وافي" لمحة مختصرة حول الظروف المناسبة لانتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية ومستقبل المكافحة الحيوية – كطريقة من طرق المكافحة المتكاملة (IPM).
وفي نهاية المحاضرة قدم ا.سامي النخالة مدير دائرة التنمية البشرية شكره الكبير للمهندس القدير عيسى وافي مدرب المحاضرة على تقدمه بتدريب المتدريبن وتسليمه شهادة شكر وتقدير
كما شكر "النخالة" جميع الحضور من المتدربين من موظفي الوزارة والخريجين الذين التزموا بحضور الدورة.
كما تم الاتفاق مع المدرب القدير المهندس وافي لتنفيذ عدة محاضرات ارشادية للمزارعين في محافظات غزة خلال الفترة القادمة.

84558902_2746311085448294_535810055077888_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟