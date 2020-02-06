"الزراعة" تنظم محاضرة متخصصة بعنوان "مكافحة الآفات في الخضار"

غزة- الرأي

نظمت دائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الزراعة محاضرة حول "مكافحة الآفات في الخضار وأخر المستجدات" للمدرب القدير م.عيسى وافي مدير دائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة سابقاً

بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والمرشدين العاملين في الوزارة و الخريجين ،

وقدم المدرب"وافي" شرحاً مركزاً لاهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار داخل البيوت المحمية،وأهم المستجدات في هذا المجال، وتضمنت المحاضرة عدد من المحاور لأهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار في البيوت المحمية والتعرف على أعراض الإصابة ،

كما عرض المدرب"وافي" لمحة مختصرة حول الظروف المناسبة لانتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية ومستقبل المكافحة الحيوية – كطريقة من طرق المكافحة المتكاملة (IPM).

وفي نهاية المحاضرة قدم ا.سامي النخالة مدير دائرة التنمية البشرية شكره الكبير للمهندس القدير عيسى وافي مدرب المحاضرة على تقدمه بتدريب المتدريبن وتسليمه شهادة شكر وتقدير

كما شكر "النخالة" جميع الحضور من المتدربين من موظفي الوزارة والخريجين الذين التزموا بحضور الدورة.

كما تم الاتفاق مع المدرب القدير المهندس وافي لتنفيذ عدة محاضرات ارشادية للمزارعين في محافظات غزة خلال الفترة القادمة.