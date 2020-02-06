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صور: مبادرة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان بغزة

06 شباط / فبراير 2020 01:56

غزة - الرأي

نفّذ فريق مركز حضارة الشبابي بالتعاون مع فريق غزة تستحق الحياة، مبادرة ترفيهية للأطفال المصابين بمرضى السرطان بمستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، إحياءً لليوم العالمي لمرضى السرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام.

وقال رئيس المركز محمد الشرفا لـ "الرأي" إن المبادرة جاءت لتقديم دعم نفسي للأطفال المصابين بمرض السرطان، ولرسم البسمة على شفاهم للتخفيف من معاناتهم.

وذكر الشرفا، أن المبادرة شملت زيارة 30 طفلا في المستشفى يقبعون في أقسام الرعاية اليومية وغرف المبيت، فيما تم توزيع الهدايا على هؤلاء الأطفال في خطوةٍ تركت أثرًا إيجابيًا على نفوسهم.

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