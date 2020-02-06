الزراعة تتفحص الخضار الورقية بمحافظة الوسطى

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الأقتصاد الوطني، جولة ميدانية علي أسواق المحافظة لمتابعة الخضار الورقية التي تعرضت للرش بمبيد الأعشاب من جانب الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت الوزارة عممت على طواقهما العاملة في المحافظات إلى حصر أضرار المزروعات (الورقيات والخضروات) التي تضررت بفعل الجريمة الاحتلالية الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم باتلاف أية مزروعات مصابة حسب الأصول .

وأهابت بالمواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية محاصيل من هذا النوع يتم تداولها بالأسواق، علماً أن وزارة الزراعة تتابع من جانبها هذا الموضوع باهتمام كبير.

يذكر أن السوق كان يخلو من الخضار الورقية المصابة.