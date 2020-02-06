أوقاف غزة تختتم دورة "إتقان قراءة سورة الفاتحة"

غزة- الرأي

اختتمت مديرية أوقاف غزة دورة تدريبية بعنوان "إتقان سورة الفاتحة" استهدفت موظفي المديرية بواقع "14" ساعة تدريبية.

أوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة المديرية من أجل الارتقاء بالموظفين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والدينية، مشيراً إلى أهمية تعلم القرآن الكريم و الوقوف على أحكامه.

وثمن سالم جهود محاضر الدورة أ. أمجد نجم داعياً الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته، لافتاً إلى أن المشاركين في الدورة اجتازوا الاختبار بنجاح، متمنيًا لهم مزيداً من النجاح ومواصلة مسيرة تعلم القرآن الكريم وعلومه.

