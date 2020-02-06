وكالة الرأي الفلسطينية "الزكاة" تقدم مساعدات نقدية بقيمة 50 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يعقد اختبارات لخطباء جدد وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بأوقاف الوسطى يعقد دورة "إعداد محفظ جديد" وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بأوقاف الوسطى يختتم دورتي سند متصل غيبا وكالة الرأي الفلسطينية زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تختتم دورة "إتقان قراءة سورة الفاتحة" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توزع شهادات ترخيص لمربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفحص الخضار الورقية بمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية صور: مبادرة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم محاضرة متخصصة بعنوان "مكافحة الآفات في الخضار"
أخبار » الأخبار الحكومية

زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء

06 شباط / فبراير 2020 02:01

زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء
زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة بيت حانون التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف مشروع حفر بئر مياه لصالح مسجد نور الشهداء ، بتكلفة ( 11.000 ) الف دولار ، بتمويل كريم من جمعية سلام الإغاثة والتنمية.
وأوضح رئيس اللجنة د. أحمد أبو عمشة أن المشروع يأتي في إطار مساعدة المواطنين على استخدام المياه في ضوء شح المياه في هذه المنطقة، مستشهدًا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم "أَيّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ" رواه الترمذي.
وبين أبو عمشة أن اللجنة تسعى لتوفير احتياجات الأسر المستورة، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟