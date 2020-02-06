زكاة بيت حانون تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد نور الشهداء

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة بيت حانون التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف مشروع حفر بئر مياه لصالح مسجد نور الشهداء ، بتكلفة ( 11.000 ) الف دولار ، بتمويل كريم من جمعية سلام الإغاثة والتنمية.

وأوضح رئيس اللجنة د. أحمد أبو عمشة أن المشروع يأتي في إطار مساعدة المواطنين على استخدام المياه في ضوء شح المياه في هذه المنطقة، مستشهدًا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم "أَيّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ" رواه الترمذي.

وبين أبو عمشة أن اللجنة تسعى لتوفير احتياجات الأسر المستورة، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة