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التحفيظ بأوقاف الوسطى يختتم دورتي سند متصل غيبا

06 شباط / فبراير 2020 02:02

التحفيظ بأوقاف الوسطى يختتم دورتي سند متصل غيبا
التحفيظ بأوقاف الوسطى يختتم دورتي سند متصل غيبا

غزة- الرأي

اختتم قسم التحفيظ بمديرية أوقاف الوسطى دورتي سند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم غيبا وذلك لأحد ضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة, وذلك بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي.
بدوره ثمن أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى دور قسم التحفيظ خاصة شعبة مشيخة المقارئ على جهدها الرائع والمميز على مستوى المحافظات, منوهًا الى أن الاجتماع على مائدة القرآن الكريم المائدة الحسنه هي إحدى وصايا رسولنا الكريم.
من جانبه أشاد أ. ابو بلال جبر مدير هيئة التوجبه السياسي بالوسطى دور الأوقاف الهام الذي سخرت من خلاله كافة إمكانياتها لتعليم القرآن لضباطنا وأفرادنا، مبديًا فخره بهذه الأجهزة الأمنية الحافظة لكتاب الله والعاملة به.

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