"الزكاة" تقدم مساعدات نقدية بقيمة 50 ألف شيكل

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروع تحسبهم أغنياء والذي استهدف 500 أسرة متعففة في قطاع غزة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وقال أ. أسامة اسليم مدير عام الادارة العامة للزكاة: " تم توزيع مساعدات نقدية على الأسر الفقيرة بواقع 100 شيكل لكل أسرة". مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت50 ألف شيكل.

وأضاف: "المشروع استهدف الأسر الأشد فقرآ على مستوى قطاع غزة، تم اختيارهم بعناية من خلال برنامج الزكاة."

وعبر سليم عن عميق شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية على ما يقدمونه من مساعدات بشكل مستمر ومتواصل لإدخال الفرح والسرور على الأسر الفقيرة المتعففة