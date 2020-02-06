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الداخلية تعلن آلية السفر ليوم الأحد المقبل

06 شباط / فبراير 2020 04:01

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد المقبل 2020/2/9، سيكون للحافلتين: الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

ودعت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، المسافرين إلى ضرورة التواجد صباح الأحد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل في غزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مؤكدة أهمية التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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