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الاحتلال يستنفر جنوده بالضفة ويدفع بتعزيزات عسكرية

06 شباط / فبراير 2020 06:39

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس عن رفع حالة التأهب والاستنفار في الضفة الغربية المحتلة والدفع بتعزيزات عسكرية إليها عقب العمليات الفدائية الأخيرة خلال الساعات الماضية والتي أسفرت عن إصابة 16 جنديا ومستوطنًا.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي مقتضب إنه "وفقًا لتقييم الوضع الّذي يُجرى بشكل متواصل في الجيش، تقرّر تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية من المحاربين".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ألغى مؤتمرا صحفيا كان من المقرر أن يعقده في تمام الساعة 4 بعد العصر.

ولفتت إلى أن نتنياهو يقوم بتقييم أمني للوضع بعد التطورات المتلاحقة في الضفة.

فيما سارع وزير الجيش نفتالي بينيت إلى عقد جلسة مشاورات مع كبار القادة والمسؤولين في مقر وزارة الجيش المسمى "كرياه" وذلك فور وصوله إلى الكيان الإسرائيلي قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.

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