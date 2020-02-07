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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2407 ) الجمعة 7/2/2020
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي “الخطير” في الأراضي الفلسطينية
أولمرت وعباس معاً في نيويورك ضد «صفقة القرن»
السلطة تتعهد بإسقاط المؤامرات مهما بلغت التضحيات
استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال العشرات نتيجة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية
أبو حسنة: ما جرى في مدارس الأونروا "خطأ غير مقصود"
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد فلسطيني من غزة بزعم نقله أموال من
فصائل تشيد بعملية القدس والتصدي للاحتلال في جنين
حماس: ما يجري هو رد عملي على إعلان صفقة "ترامب التصفوية"
أخبار إسرائيلية
نواب المشتركة يناقشون مع ممثلي “أمنستي” في تل أبيب مخاطر صفقة القرن
تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملاً
عقب اجتماع بوزارة الجيش.. بينيت: سنفرض معادلة حاسمة على بالونات غزة
نتنياهو لغانتس : على أولمرت أن لا يلتقي بالرئيس عباس
اخبار دولية
غارات إسرائيلية على 10 مواقع إيرانية في دمشق وجنوبها
جونسون يدعم خطة السلام والقدس عاصمة للطرفين
“الغد” تنشر الترجمة العربية الكاملة لـ”صفقة القرن” (رابط)
خبير سياسي أمريكي لـ الشرق: خطة ترامب وصفة للفوضى بالشرق الأوسط
خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو .. بريطانيا تجدد دعمها لخطة ترامب
كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين
أخبار عربية
السودان: البرهان لم يعد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل
تقرير: مساع واتصالات ماراثونية للقاء بين نتنياهو وبن سلمان.. والبحرين تعرض استضافة القمة
اللواء المصري في ندوة بالقاهرة : ضرورة البناء على الرفض الفلسطيني لصفقة القرن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية يدعو الفلسطينيين الى تشكيل فرق مسلحة لمواجهة المستوطنين الإرهابيين
يوم دام في الضفة الغربية.. عملية دهس في القدس وإطلاق نار.. وشهداء في…
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذه عملية الدهس في القدس
إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية
استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مدينة جنين
شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيا قرب المسجد الأقصى
الشرق الاوسط
تصعيد أمني إسرائيلي والسلطة تربطه بـ«صفقة القرن»
مرتكب عملية القدس بائع ورد اعتنق الإسلام حديثا
الخليج الإماراتية
الأمن الفلسطيني: مستهدفون من الاحتلال
322 انتهاكاً ضد الفلسطينيين في أسبوع
الأهرام المصرية
استشهاد فلسطيني ثان في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الشروق المصرية
رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف العاهل الأردني الرافض للخطة الأمريكية
38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
الغد الأردنية
“كواد كابتر”.. طائرة إسرائيلية حوامة تهدد قطاع غزة
الشرق القطرية
فلسطينيون يمشون نحو الأمل بساق صناعية قطرية
إصابة فلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الظهر بالضفة الغربية
مسؤول فلسطيني يدعو الدول العربية لمساعدة بلاده لإنهاء تبعية اقتصادها للكيان الإسرائيلي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الناطق باسم سرايا القدس يعقب على عمليات الضفة
لاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس
سرايا القدس تزف الشهيد "الأدغم"
الاحتلال يصدر قرارا نهائيا الإثنين بحق الشيخ رائد صلاح
نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم الأسرى بسجن "عسقلان"
أجهزة السلطة تعتقل مواطنين وتستدعي وتمدد لـ 6 آخرين
بحر يهاتف رئيس الاتحاد البرلماني العربي ويشيد بجهوده لإفشال صفقة القرن
القدس المحلية
شرطة الاحتلال تعزز قواتها في القدس ومحيط الأقصى
المرجعيات الإسلامية بالقدس و"المتابعة" و"المشتركة" تدعو للوحدة
شابة من غزة تصنع "قبعة ذكية" من إعادة تدوير مخلفات أدوات كهربائية
أعضاء في القائمة المشتركة يُطلع ممثلي "أمنستي" على مخاطر خطة ترامب
الافراج عن الاسير محمد عبيات بعد 6 سنوات في سجون الاحتلال
فيديو العملية: التعرف على هوية شهيد عملية باب الأسباط
لجنة المتابعة للقوى بغزة تدعو لإزالة العقبات أمام الوحدة الوطنية
غزة: تخصيص مكان "حجر صحي" للعائدين من الصين
جنين تشيع الشهيدين أبو طبيخ وبدوان
الحياة الجديدة
الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا
قرار منع ادخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ
(محدث) شهيد ثان في جنين متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال المدينة
الاحتلال يهدم منزل الأسير أحمد القمبع في جنين للمرة الثانية
الأيام
» إصابة 14 جندياً من جيش الاحتلال في حادث دهس مفترض بالقدس
»سلطات الاحتلال تحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة
»ندوة تضامنية مع الفنان محمد بكري عشية محاكمته مجدداً على فيلمه "جنين جنين"
وكالة صفا
صلاة فجر حاشدة في مساجد الضفة المحتلة
الاحتلال يفرج عن الأسير طارق قعدان
الأمن الفلسطيني يبلغ "الشاباك" عدم تضرر التنسيق الأمني بعد جريمة جنين
سرايا القدس تدعو كافة المقاومين بالضفة والقدس للاشتباك الشامل والمباشر
نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم الأسرى بسجن "عسقلان"
السجن 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار لمدانين بإحراز مواد مخدرة
الصحة ترفع جهوزية الطوارئ بمراكز العلاج لـ"تصعيد الاحتلال"
وكالة الرأي الفلسطينية
الالاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى واعتقال عدد من المرابطات
تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة
إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة الجدد
الأوقاف: توزيع لحوم الهدي السعودية السبت المقبل
" ثابت": نبذل الجهود لبناء مدارس جديدة في منطقة شرق غزة
زراعة خانيونس توزع حقيبة مستلزمات لتربية الدواجن البيتية
فلسطين اليوم
الجهاد الإسلامي: المحرر طارق قعدان انتزع حريته وقهر السجان
د. الهندي: تضحيات الضفة والقدس تفضح المتآمرين وتهافت المطبعين وجبن المنافقين
سرايا القدس تدعو شعبنا الفلسطيني لحمل السلاح والاشتباك المباشر مع العدو الإسرائيلي
د. أنور أبو طه: "صفقة القرن" ليست قدراً وهي لا تساوى الخبر التي كتبت به
الشيخ عزام: الضفة تراكم الغضب.. وكل الاحتمالات واردة في غزة
سما نيوز
الاحتلال يعتدي فجر اليوم على المصلين بالأقصى ويعتقل عدد من المرابطات
صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..
سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..
نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك
أعضاء في القائمة المشتركة يُطلع ممثلي "أمنستي" على مخاطر خطة ترامب
توقيع اتفاقية تشغيل محطات التحلية المحدودة في غزة
السفير اللوح يكرم أولى أسيرات الثورة الفلسطينية فاطمة برناوي
فلسطين تشارك في معرض الدار البيضاء للكتاب
عرب 48
سرايا القدس: نبارك عمليات القدس والضفة ونصفها بـ"الجهادية والمقاومة"
وكالة وفا
الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين من الجليل والمث..
مع تصاعد جرائم الاحتلال: "النقابة" تدعو الصح..
فعالية مناهضة لصفقة القرن في جاكرتا
حدث في مثل هذا اليوم
- 7 شباط (فبراير)
- 2004م طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة المجاهد عبد العزيز الشامي والذي تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات كان آخرها مقتل 3 جنود في نتساريم في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.
- 1995م السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن إقامة محكمة أمن الدولة مما أثار احتجاجات واسعة.
- 1994م حكومة إسحاق رابين (1922م- 1995) تزيد ميزانية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360 مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1957م إسرائيل تكمل انسحابها الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر وبعد أن ارتكب فيه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
- 1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.
- 1947م على هامش المفاوضات الجارية مع اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية في لندن، قدم وزير الخارجية العمالي البريطاني بيفن مشروعه الذي يعترف فيه بفشل بريطانيا، في محاولة خالق تعاون فلسطيني يهودي.
- 1951م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وذلك في قرية شرقات التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس وقامت هذه القوات بنسف عدة بيوت واستشهد على إثر العملية 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.