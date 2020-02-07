الفشل يلاحق زيدان مع ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

أُقصى ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، من كأس ملك إسبانيا، من دور ربع النهائي، بعد خسارته الكبيرة، أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 4 – 3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

فشل ريال مدريد، للمرة الثالثة، في تخطى حاجز دور ربع النهائي من بطولة الكأس، خلال الفترتين التي تولى خلالهم، زيدان تدريب الفريق الملكى.

ودع ريال مدريد، مع زيدان، خلال موسم 2016 – 2017، الكأس، على يد فريق سيلتا فيجو، بعد خسارته بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين، ونفس الأمر تكرر في الموسم التالى، أمام فريق ليجانيس، بعد أن فاز الريال ذهابا 1 – 0، خسر على أرضه في الإياب، بنتيجة 2 – 1، قبل أن يودع الموسم الحالى، على يد فريق ريال سوسيداد.

ونجح فريق ريال سوسيداد، في إنهاء سلسلة اللاهزيمة، لأبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتي وصلت إلى 21 مباراة، في جميع المسابقات، إذ كانت أخر هزيمة تلقاها ريال مدريد، أمام ريال مايوركا، بنتيجة 1 – 0، يوم 19 أكتوبر الماضى، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولم ينجح الفريق الملكى، في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، منذ موسم 2013 – 2014، إذ يمتلك 19 لقبا، بينما يحمل برشلونة، الرقم القياسي، في التتويج بلقب الكأس، برصيد 30 لقبا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثانى.