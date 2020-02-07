برشلونة يغيب عن نصف نهائي كأس إسبانيا للمرة الأولى من 10 سنوات

فشل فريق برشلونة، في تخطى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد سقوطه أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، بنتيجة 1 – 0، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "سان ماميس"، معقل فريق الباسكى.

خسر برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، بهدف قاتل، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق المهاجم إينياكى ويليامز، من ضربة رأسية رائعة، سكنت على يمين الحارس تير شتيجن.

وتعد هذه المرة الأولى، التي لا ينجح فيها فريق البارسا، في الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، منذ موسم 2009 – 2010، عندما فشل في تخطى فريق إشبيلية، بعد خسارته ذهابا 2 – 1، وفاز إيابا 1 – 0، ولكن تأهل الفريق الأندلسي، بأفضلية التسجيل أكثر خارج الأرض.

ونجح الفريق الكتالونى، في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، 4 مرات في أخر 5 سنوات، كما أنه يحمل الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 30 لقبا.

وتعد بطولة كأس ملك إسبانيا، الثانية التى يخسرها برشلونة هذا الموسم، بعدما ودع بطولة كأس السوبر الإسباني، التى أقيمت الشهر الماضى فى السعودية، امام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3 - 2، فى نصف النهائي.

ويحتل برشلونة، المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 46 نقطة، خلف ريال مدريد، برصيد 49 نقطة.