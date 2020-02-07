وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يغيب عن نصف نهائي كأس إسبانيا للمرة الأولى من 10 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية الفشل يلاحق زيدان مع ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2407 ) الجمعة 7/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسير قعدان بعد اضراب دام 85 يوم وكالة الرأي الفلسطينية الالاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى واعتقال عدد من المرابطات وكالة الرأي الفلسطينية بروفيسور "اسرائيلي "يدعو الفلسطينيين لتشكيل فرق مسلحة لمواجهة المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة الجدد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستنفر جنوده بالضفة ويدفع بتعزيزات عسكرية
أخبار » الأسرة و المجتمع

اعرف الفوائد الصحية لتناول البسلة

07 شباط / فبراير 2020 09:32

1
1

تعتبر البسلة واحدة من أبرز أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون  نظرا لمذاقها الطيب واحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنها تقوى العضلات والمفاصل.

فوائد البسلة على صحة جسمك
 
1: تعتبر البسلة من الخضراوات الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى.
2:ينصح مرضى السكر بالإكثار من تناول البسلة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم وتحمي من خطر الاصابة بغيبوبة السكر والمشاكل التى يتعرض لها المرضى.
3:تناول البسلة يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والأمراض المختلفة.
4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول البسلة يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان" القولون، المعدة، الدم، الثدى".
5:تناول البسلة يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى يساعد على انقاص الوزن ، وينصح مرضى السمنة بتناول البسلة فى النظام الغذائي لانقاص الوزن.
6:الاكثار من تناول البسلة يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات ومشاكل القلب، لذلك ينصح كبار السن بالإكثار من تناول البسلة فى الوجبات الغذائية.
7:أثبتت بعض الدراسات والابحاث أن تناول البسلة يعمل على تعزيز صحة الجسم وتأخير عملية الشيخوخةن كما انها تمد الجسم بالنشاط والحيوية دائما.
8:لم تكن فوائد البسلة للصحة الجسدية فقط ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن البسلة تحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة وحب الشباب.
 9:تحتوى البسلة على كمية عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف والتهاب فروة الرأس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟