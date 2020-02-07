تطبيق خرائط جوجل يحصل على تصميم ومزايا جديدة

حصل تطبيق خرائط جوجل على تحديث أمس الخميس يشدد على تطور التطبيق من كونه مجرد وسيلة للتنقل إلى مركز للتعرّف على نقاط الاهتمام القريبة ونصائح التنقل وأكثر من ذلك، فبالتزامن مع عيد ميلاد التطبيق التابع لجوجل الخامس عشر، قررت الشركة الأمريكية إطلاق إعادة تصميم شاملة للتطبيق تركز على خمس فئات محددة وهى "استكشف" و "التنقل" و "المحفوظ" و "المساهمة" و "التحديثات" ، مع تسليط الضوء بشكل أساسى على جميع المهام التى يقوم بها الأشخاص عند استخدام خرائط جوجل إلى جانب الحصول على الاتجاهات.

ويتضمن هذا التحديث الكثير من التغييرات، ويأتى باختلاف ملحوظ عن الإصدار السابق من التطبيق، والذى كان يحتوى فقط على علامات تبويب "Explore" و "Commute" و "For You" ، وهو قسم يجمع التوصيات الخاصة بأماكن الزيارة.

من المؤكد أن الشكل الجديد هو أكبر تغيير لتطبيق الخرائط، ولكن لدى الشركة أيضًا بعض الميزات الجديدة الأخرى التى تتسعد لإطلاقها بالتطبيق، إذ سيأتى أحد هذه التحديثات بميزة يطلق عليها اسم Live View خلال الأشهر القادمة، وهى الميزة التى تستخدم الواقع المعزز لتوفير اتجاهات تفصيلية عبر العالم الحقيقى عند الضغط على هاتفك، إذ ستسمح لك فقط برؤية الاتجاه الذى تحتاج إلى السير فيه والمسافة إلى وجهتك بدلاً من مجموعة كاملة من الاتجاهات المفصّلة، فهذه الإضافة موجهة نحو الحالات التى تريد فيها التأكد من أنك تسير فى الاتجاه الصحيح ولكنك لا تحتاج بالضرورة إلى تعليمات خطوة بخطوة.

وسيقدم تطبيق خرائط جوجل أيضًا مزيد من المعلومات حول النقل العام ابتداءً من الشهر المقبل، على غرار الميزة التى أضفتها العام الماضى والتى تخبرك ما إذا كان من المحتمل أن يكون قطارك مزدحمًا فى وقت معين.

تحصل أيقونة التطبيق أيضًا على تحديث جديد يشبه دبوسًا، مما يمثل خروجًا عن التكرار السابق للشعار الذى يشبه الخريطة بشكل أوثق، وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها جوجل بتحديث رمز تطبيق الخرائط منذ عام 2015 ، عندما قامت بتحديث "G" فى الأيقونة لمطابقة شعار جوجل الجديد.