إنستغرام تقرر.. "هؤلاء لا تحتاج إلى متابعتهم"!

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، الخميس، أنها أضافت ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى صنفين، وهم المتابعون الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلًا.

في التفاصيل، أوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوبة.

وأكدت انستغرام المملوكة لشركة فيسبوك أنها تركز في الواقع على تقريب المستخدم من الناس والأشياء التي تهمه، حيث أنها تعرف أن اهتماماته وعلاقاته قد تتطور مع الوقت".

وأضافت: "سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستغرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".

"ميزة مفيدة"

فيما يُعتقد أن هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير إن كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، وإدارة تجربة التمرير في انستغرام.

وكانت الشركة قد أضافت حديثا أيضا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة الأشخاص الذين بُدِئَت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي.

ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارا من اليوم، وقد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.