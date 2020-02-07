340 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع المنصرم

قال موقع حدشوت هارهبايت العبري صباح اليوم الجمعة، إنّ مئات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الموقع العبري، أنّ (340) مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.