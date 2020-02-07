"بلدية غزة "تدين قصف الاحتلال لمصب مياه الأمطار

غزة- الرأي

أدنت بلدية غزة قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" فجر أمس لمصب مياه الأمطار في منطقة البلاخية بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى أدى لتدميره بالكامل، داعية المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإعادة إعماره ولجم الاحتلال وإدانة أفعاله في استهداف المنشأت المدنية .



بدوره، قال مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل إن قذائف الاحتلال الإسرائيلي أصابت المصب بشكل مباشر مما ألحق دماراً كاملاً في المصب الذي يخدم أجزاء كبيرة في معسكر الشاطئ .



وأضاف أن القصف تسبب أيضاً في انهيارات لأجزاء من الإسفلت في الشارع الرئيس وتضرر خط الصرف الصحي الرئيس في المنطقة الذي يخدم المنطقة بالكامل، ومن شأن ذلك أن يؤدي لمكرهة صحية في المكان .



وأوضح أن البلدية تجري البلدية حالياً معالجة أولية للأضرار لمنع تفاقم الأمور وتلافي أي أضرار قد تقع في أي منخفض جوي قادم.



ودعا أهل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لإعادة إعمار المصب ، محذراً من أن الأضرار التي لحقت بالمكان قد تسبب انهيارات في المكان في أي منخفض جوي قادم .



وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهداف خلال العام الماضي، مصب بركة الشيخ رضوان على شاطئ البحر شمال المدينة وأدى في حينه لتدميره بالكامل.

