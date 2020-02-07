افتتاح قسم "العناية المركزة للأطفال" بمجمع عدوان الطبي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الخميس، قسم "العناية المركزة للأطفال" بمجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة، وذلك بمساهمة من مؤسستي رحمة عبر العالم وميديا غلوبل.

وشارك في حفل افتتاح القسم كل من نائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، والوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، ومدير الخدمات الطبية العميد د. محمد صالح ورئيس مؤسسة رحمة عبر العالم د. شادي ظاظا ونائبه أديب شويكي ورئيس مؤسسة ميديا غلوبل د. زاهر سحلول، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي وممثلون عن المؤسسات الدولية والإنسانية والوجهاء والمخاتير وقادة الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية بمجمع عدوان.

بدوره، أثنى اللواء الجراح في كلمة نيابة عن وكيل وزارة الداخلية على الدور الذي تبذله المؤسسات الدولية في دعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكانه، متمنياً بذل مزيداً من العطاء لنستطيع تقديم الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته ، شكر العميد صالح في كلمة الخدمات الطبية المؤسسات الداعمة للعمل الصحي في قطاع غزة وتزويد المستشفيات والمراكز بالأدوات والمعدات الخاصة بالجراحة، مشيراً إلى أن لتلك المؤسسات مساهمة كبيرة في إعادة افتتاح عدة أقسام في الخدمات الطبية خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن: "نشكر مؤسسة رحمة عبر العالم ومؤسسة ميديا غلوبل على ما يُقدموه من دعم ومساهمات لخدمة العمل الصحي في غزة"، مؤكداً أن صمود واستمرار الخدمة الصحية في القطاع يأتي من خلال دعم هذه المؤسسات.

فيما استعرض مدير عام مجمع كمال عدوان الطبي العقيد د. أحمد الكحلوت إنجازات المجمع منذ إعادة افتتاحه عام 2016، مُبيناً أنَّ عدد حالات الولادات في المجمع بلغت 10 آلاف ولادة منذ بداية افتتاح الخدمة في أبريل عام 2018، كما بلغت عدد العمليات الجراحية 6500 عملية، فيما استقبلت أقسام الاستقبال أكثر من 350 ألف زيارة، منوهاً إلى أن نسبة ?? % من العاملين في المجمع هم من المتطوعين.

وقال الكحلوت: "في ظل ما نُواجهه من نقص في الكوادر والمعدات، نأمل فتح باب التوظيف أو العقود ليتسنى لنا تقديم خدمة آمنة لأبناء شعبنا".

من ناحيته، أشاد رئيس مؤسسة رحمة حول العالم د. شادي ظاظا بالجهود المبذولة في الارتقاء بالعمل الصحي في غزة رغم نقص الإمكانيات والحصار المفروض على القطاع، مستطرداً "سنُقدم مزيداً من الإمكانيات للاعتناء بالجانب الإنساني والخيري".

وأكد مدير مؤسسة ميديا جلوبل د. زاهر سحلول أن المؤسسة تسعى لرفع قدرات العمل الصحي المحلي في الدول المنكوبة لإعانتهم في حالات الكوارث، مضيفاً "نعد لتقديم مزيد من الدعم للعمل الصحي في غزة".

وفي ختام الافتتاح، كرمت قيادتا الداخلية والصحة الوفود والمؤسسات الداعمة، كما تم توزيع عقود عمل لـ 14 طبيباً وممرضاً ضمن طاقم قسم العناية المركزة بمجمع كمال عدوان الطبي، كما تم تفقد القسم الجديد والاطلاع على وحداته.