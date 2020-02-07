مباحث الزيتون تضبط شبكة لصوص سرقوا ممتلكات مواطنين

غزة- الرأي

ضبطت شرطة المباحث العامة قسم مباحث الزيتون، شبكة لصوص قامت بالسطو على عدة منازل وسرقة ممتلكات مواطنين تقدر ب 22 ألف شيكل.

وبين النقيب محمد الجدبة رئيس قسم مباحث الزيتون أن عدة شكاوى تقدم بها المواطنين تفيد بسرقة ممتلكات خاصة من منازلهم.

وأضاف الجدبة أنه تم استنفار جميع أفراد القسم للبحث عن اللصوص والتحري عن أماكن وجودهم ومن خلال المعلومات الواردة طرفهم تم ضبط المدعو ( أ -ن ) والمدعو (م- ن) والمدعو (م- ف) وعمل لهم كمين داخل منطقة الاختصاص وعند التحقيق الأولي معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة عدة منازل.

ونوه إلى أنه تم احضار عدة أغراض مسروقة من بيوت اللصوص، وتحويل القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.