بلدية خان يونس والتعليم يتفقدان التصفيات النهائية لمسابقة "خان يونس للقراءة"

غزة- الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير التربية والتعليم أ. عبد الرحيم الفرا، جولة تفقدية للتصفيات النهائية لمسابقة (خان يونس للقراءة العربية)، والمنعقدة في مركز التدريب التربوي، للعام الثاني على التوالي، بالتعاون بين البلدية والمديرية.

وشارك في الجولة مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، مدير الدائرة الفنية أ. سمير أبو شتات، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية أ. إسماعيل الفرا، ومشرف النشاط الثقافي أ. جهاد عسقول، ولجنة التحكيم المكونة من أ. خالد اللحام، وأ. مصطفى صيام، ود. ناريمان أبو عليان.

بدوره،أشاد م. البطة بمديرية التربية والتعليم في خان يونس وشراكتهما المتميزة مع البلدية في مختلف الأنشطة، معبراً عن سعادته لوجوده بين هذه الثلة من الطلبة المتميزين، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل على رعاية هذه الفئة المتميزة، موضحاً أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على صعيد محافظة خان يونس، وتهدف إلى المساهمة في تكوين جيل قادر على بناء ذاته ووطنه، شاكراً جهود لجنة الإشراف على المسابقة ولجنة التقييم.

من جانبه ،رحب الفرا بالحضور، مؤكداً بأن المسابقة تهدف إلى إعادة الجيل للكتاب وغرس ثقافة القراءة والاطلاع ليستطيع بذلك التصدي للتحديات، مثمناً التعاون المستمر بين مديرية تعليم خان يونس والبلدية في تنظيم هذه المسابقة، لتخريج جيل محب للقراءة، مشيراً إلى جهود الوزارة والمديرية في حث الطلبة على القراءة من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الطالب وبناء شخصيته، مثمناً جهود كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتميز وشكر الطلبة المشاركين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

جديربالذكر، أن المسابقة تستهدف طلبة الصف الخامس إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في خان يونس.