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مباحث رفح تلقي القبض على سارق محلات تجارية

07 شباط / فبراير 2020 11:18

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غزة- الرأي

ألقت المباحث العامة في محافظة رفح، القبض على أحد اللصوص المتمرسين في السرقة، بعد تلقيها العديد من شكاوى المواطنين التي تفيد بتنفيذ عمليات سطو وسرقة لمحلات المواطنين التجارية في المحافظة.

بدورها، أجرت المباحث العامة عمليات البحث والتحري ومتابعة الكاميرات المتواجدة في منطقة السرقة تبين تتطابق الأسلوب الاجرامي في عملية السطو وذلك عبر تحطيم الجدران ليلا مستغلين المنخفض الجوي الماضي.

وخلال عمليات البحث والتحري تم الاشتباه بالمواطن "ف، ع" "30" عامًا سكان رفح، مشيرةً إلى أنه وبعد إحضار المشتبه به والتحقيق معه أقر بقيامه بعدة سرقات في مدينة رفح خلال المنخفض الجوي وسرقات اجهزة كهربائية وسجائر ومبالغ مالية تقدر "30" ألف شيكل.

وذكرت المباحث أن السارق اعترف بسرقة معرض اليمامة للجوالات وسرقة مبلغ مالي وخمس جوالات تقدر "3000" شيكل.

واعترف السارق بالسطو على محل للمواطن زهير قشطة وسرقة" 765"شيكل وجهاز لاب توب وكمية من السجائر وسرقة جهاز تشغيل الكاميرات لإخفاء الجريمة حيث تم تحريز جميع المسروقات وذلك بعد التوجه لمكان اخفائها بدلالة المتهم.

كما واعترف السارق بالسطو على جمعية الوفاق الخيرية وسرقة شاشة وجهاز كمبيوتر وتقدر المسروقات "2000" شيكل.

وأكدت مباحث رفح تدوينها أقوال واعترافات السارق وتحويله لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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