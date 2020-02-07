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الجوازات تصدر أكثر من 3 آلاف معاملة للمواطنين خلال يناير

07 شباط / فبراير 2020 11:20

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غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني-3 آلاف و769 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة – الشمال – الوسطى – خانيونسرفح" خلال شهر يناير المنصرم.

وأوضح التقرير أن دائرة الاستيعاب والتوزيع بالمبنى المركزي بمنطقة اليرموك أنجزن 212 وثيقة إضافة أبناء من اجمالي المعاملات التي سلمت للمواطنين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الدائرة أنجزت خلال فروعها المنتشرة في المحافظات 384 معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى 102 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت دائرة الاستيعاب 70 معاملة صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى توثيق 6 معاملة (لمن يهمه الأمر) و13 معاملة (صورة طبق الأصل).

في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو ألفين و982معاملة، حيث تعتبر عملية تغذية البيانات هامة جداً لمنع حدوث أي مشاكل أثناء سفر المواطن على المعبر (تأخير أو منع من السفر )، وعليه يجب على جميع المواطنين التوجه لمقر الإدارة العامة للجوازات لتغذية وتحديث بياناتهم .

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