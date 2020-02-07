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اعتقال شاب وإصابة آخرين خلال قمع مسيرة كفر قدوم

07 شباط / فبراير 2020 03:05

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا، وأصابت آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رشدي عامر (31 عاما)، وأصابت العشرات بالاختناق، عقب مهاجمتها مسجد القرية، قبل انطلاق المسيرة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا المسيرة بعد خروجها عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وأصابوا ناشطة "إسرائيلية"، كما استهدفوا أبراج كهرباء "الضغط العالي"، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاندلاع مواجهات.

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