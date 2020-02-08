أتليتكو مدريد يستضيف غرناطة فى الدورى الإسبانى

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره غرناطة على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، فى اللقاء الذى يجمعهما ضمن منافسات الجولة الــ 23 من عمر الدوري الإسباني.

يعيش أتلتيكو مدريد فترة صعبة في الوقت الحالي ويدخل هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ولا شيء غيره، من أجل تحسين مركزه في المسابقة، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، في حال نجاحه في اقتناص نقاط المباراة الثلاثة فسوف يتقدم عدد من المركز في جدول الترتيب، وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخسر أتليتكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مباراة الديربي في الجولة الــ 22 أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 0، وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن غريمه التقليدى برشلونة الوصيف برصيد 43 نقطة، الذى سيواجه غدا ضيفه فريق ليفانتى، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد، عند 36 فى المركز الخامس.