مهمة صعبة تنتظر يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ستكون رحلة يوفنتوس إلى ملعب هيلاس فيرونا محفوفة بالمخاطر عندما يلتقى الفريقان في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بإستاد مارك انتونيو بينتيجودي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، حيث يسعى اليوفى لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزا عريضا على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الكالتشيو.

وعلى الرغم من تصدر يوفنتوس لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة قبل انطلاق الجولة 23 بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف واحتلال هيلاس فيرونا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، إلا أن مهمة اليوفى لن تكون سهلة خاصة وأن الفريق صاحب الملعب لا يعرف طعم الخسارة في الدوري منذ سقوطه بنتيجة 3-2 ضد اتالانتا في 7 ديسمبر الماضي، وبعدها خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل 4 مرات آخرها التعادل السلبي مع لاتسيو المتوهج هذا الموسم.

وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وقال: "هناك تراجع في أهداف لاعبي خط وسط يوفنتوس هذا الموسم، ولكن هذا الأمر غير مقلق بالنسبة لي، فعندما يسجل مهاجمونا الكثير، فلا داعي لوجود لاعبي خط الوسط للتسجيل، كما أننا لدينا مدافعين سجلوا الكثير من الأهداف أيضًا هذا الموسم."

وتابع: "ومع ذلك يمكننا بالتأكيد تحسين فيما يتعلق بإضافة لاعبي خط الوسط لأهداف".

وتطرق ساري للحديث عن المصاب جورجيو كيليني وأوضح قائلا: "سيعود في الموعد المحدد وأصبح قريبًا للغاية فهو يتدرب حاليا مع المجموعة وتعافى تماما من الإصابة التي خضع على إثرها لعملية جراحية."

وقال ساري عن مواجهة فيرونا: "الآن أصبح من السهل استخدام طريقة 4-3-3 عندما يكون دوجلاس كوستا لائقًا، وجربنا أيضًا طريقة 4/2/3/1 في غيابه وقدمنا أداءا طيبًا وعندما نكون في حاجة لتطبيقها سنكون جاهزين."