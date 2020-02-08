عودة جيرارد.. فكرة جهنمية لجماهير ليفربول

ستة انتصارات فقط تفصل ليفربول عن الفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي منذ نحو ثلاثين عاما، وفي حال استمرت وتيرة فوز "الريدز" بالمباريات فإنه سيضمن التتويج الشهر المقبل.

وبما أن اللقب بات مسألة وقت فإن جماهير "الريدز" على تويتر طرحت فكرة "جهنمية" تكريما وردا لجميل الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الفريق السابق ومدرب رينجير الأسكتلندي الحالي.

وتشير الفكرة إلى تسجيل جيرارد مجانا في قائمة الفريق بآخر خمس مباريات ليحمل كأس البطولة التي حرم الفريق منها بسبب "زحلقته" أمام تشلسي في 27 أبريل/نيسان 2014 في مباراة كانت حاسمة ونقلت لقب موسم 2013-2014 إلى مانشستر سيتي.

وجاءت الفكرة على شكل تغريدة لحساب مناصر "لليفر" ونالت نحو أربعة آلاف تغريدة وأكثر من 25 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

وكان لافتا حماس جماهير النادي لهذه الفكرة حتى طالب أحدهم بإطلاق عريضة وتقديمها إلى النادي والضغط عليهم لتنفيذها، لأن جيرارد فاز بكل الألقاب بقميص "الحمر" إلا لقب البريميرليغ، فالجماهير ترى في جيرارد (39 عاما) -الذي اعتزل عام 2016- اللاعب الوفي بعدما رفض عدة عروض من كبار أوروبا والبقاء معه رغم مرور الفريق بتراجع كبير في المستوى.



يذكر أن ليفربول يحل ضيفا على نوريتش سيتي السبت المقبل في 15 الشهر بالجولة الـ26 من البريميرليغ.