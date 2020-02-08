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التعليم : تصديق 26 ألف شهادة تعليم عالي خلال العام2019

08 شباط / فبراير 2020 09:41

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غزة-الرأي-سامي جاد الله

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أنها صدقت 26 ألف شهادة تعليم عالي شملت دبلوم وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه خلال العام 2019

كما تم توفير(495) منحة داخلية لخريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالإضافة لمنحة مجلس الوزراء، وتوفير منح خارجية في (20) دولة، وبلغ عدد الطلبة المرشحين للمنح (506) طالب /ة كما يلي:

§ (353) طالب /ة بكالوريوس.

§ (76) طالب/ة ماجستير.

§ (77) طالب /ة دكتوراه.

كما تم تثبيت المنح الدراسية للفصل الثاني لعدد (900) طالب/ة الخاصة بمنحة الجامعات ومنحة مجلس الوزراء وتوفير (31) منحة داخلية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن وأوائل المديريات.

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