التعليم تنفذ 12 مشروعاً متخصصاً في عدة مجالات تعليمية

غزة-الرأي-سامي جاد الله

نفذت وزارة التربية والتعليم 12 مشروعاً متخصصاً في المجال التعليمي و الصحي والتوعوي استهدف المعلمين والطلبة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن هذه المشاريع تنفيذ برنامج الأمل العلاجي لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات واللغة العربية واستهدف (10,000) طالب/ة، ومشروع التوعية بإدارة النفايات الصلبة في (24) مدرسة، حيث يستهدف توعية الطلبة والمعلمين بالطرق الحديثة لإدارة النفايات من حيث تصريفها ومعالجتها أو استثمارها بالشكل المناسب.

ومشروع تدخلات الأندية البيئية بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية في عدة مدارس وبموجبه تم تنفيذ رحلات وجلسات توعوية وتنفيذ مبادرات طلابية تخدم البيئة الفلسطينية.

و مشروع مهارات الاسعاف الأولي وإنعاش القلب استهدف تدريب (210) طالب/ة في (8) مدارس بالتعاون مع مركز حياه بالجامعة الإسلامية.

وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التوعية من مخلفات الحروب واستهدف (20) مدرسة بالتعاون مع الصليب الأحمر وتنفيذ حملة توعية حول سرطان الثدي وفحص تلفزيوني للمعلمات فوق (40) عاماً بالتعاون مع مركز صحة المرأة وتنفيذ مشروع المسح العالمي للتدخين لعينة من طلبة الصفوف 7-10 علماً بأن هذا المسح ينفذ في (147) دولة على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما تم تنفيذ مشروع نحو تعلم أفضل في المدارس الأساسية بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين و مشروع مدارس صديقة للتغذية بهدف تحسين الخدمات التغذوية للطلبة وتطوير جودة المقاصف المدرسية، وتم خلال المشروع أيضاً توزيع حقائب اسعافات أولية بعدد (16) حقيبة وتنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم في رياض الأطفال بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية وتنفيذ مشروع المسح السمعي الذي يستهدف طلبة الصف الأول وتدريب معلمي الصف الأول عليه بتنفيذ من جمعية أطفالنا للصم وتمويل اليونيسيف ،وتنفيذ مشروع صحة الطفولة المبكرة الهادف للكشف حول الرعاية الصحية للطلبة.