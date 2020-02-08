انستجرام يطرح مميزات جديدة للمستخدمين



طرحت خدمة مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى قسمين وهم "المتابعون الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية"، و" المتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلا"، حيث أوضحت خدمة انستجرام أنه يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة أو الإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال انستجرام في بيان له :"تركز انستجرام في الواقع على تقريب المستخدمين من الآخرين والأشياء التي تهمهم – ولكننا نعرف أن اهتماماتهم وعلاقاتهم قد تتطور مع الوقت"، وأضافت الخدمة :"سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على انستجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".

فيما يري البعض أن هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير، وذلك إذا كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، أو إدارة تجربة التمرير في انستجرام، بينما كانت الشركة قد أضافت مؤخرا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص الذين كانت بداية متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي، ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، لكنها قد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد، حيث من المنتظر أن تصل إليهم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.