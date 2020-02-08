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مديرية تعليم رفح تنفذ دورة في الحد من المخاطر والكوارث‏

08 شباط / فبراير 2020 10:09

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غزة-الرأي

افتتحت مديرية تعليم رفح دورة متخصصة في الحد من المخاطر والكوارث استهدفت عدداً من المعلمين والمعلمات ،وذلك في مدرسة مريم فرحات الثانوية، بحضور  مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب.ورئيس قسم الصحة المدرسية ومنسق لجنة الطوارئ شحدة أبو محسن ورئيس قسم التخطيط والمعلومات وعضو اللجنة سعيد شطا، ومديرة المدرسة فخرية صبح .

بدورها ، تحدث الحوراني عن اهمية هذ الدورة وفوائدها ضمن النظام التعليمي كما تحدث عن لجنة الطوارئ المركزية واللجان الفرعية واللجان المدرسية ومهامها وأهمية وجودها للتعامل مع الطوارئ لأخذ الحيطة المسبقة وأفضل تعامل في حال وقوعها للحد من مخاطرها تجاه الطلبة والمعلمين والإداريين داخل المدارس .

من جانبه، أوضح أبو محسن أن الدورة تستهدف مديري المدارس والمرشدين وعضو ممثل عن أولياء الأمور، وهذه هي الدورة الأولى لمجموعة مدارس غرب رفح، لمدة يومين، سيتبعها دورات عدة تشمل باقي مدارس رفح .

من ناحيته ، أشار شطا إلى محاور الدورة والتى تمثلت فى التعريف بالمخاطر، وكيفية إدارتها وتقييمها، وإعداد خطة مركزية وتفصيلية في حال حدوث المخاطر .

يذكر أن مدربي الدورة هم شحدة أبو محسن وسعيد شطا ومدير مدرسة رفح ب يوسف زنون ومديرة مدرسة العقاد الأساسية راوية أبو عمير .

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