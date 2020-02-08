الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار على كافة المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن البلاد تتأثر يوم غد الأحد، بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يستمر يوم الاثنين، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا إلى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الثلاثاء، فيستمر أيضاً تأثير الكتلة الهوائية الباردة، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء.