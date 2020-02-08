أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.43 شيقل.
الدينار الأردني مقابل 4.84 شيقل
اليورو الأوروبي مقابل: 4.22 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل
عاجل |
08 شباط / فبراير 2020 10:35
غزة – الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.43 شيقل.
الدينار الأردني مقابل 4.84 شيقل
اليورو الأوروبي مقابل: 4.22 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل
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