أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

غزة – الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.43 شيقل.

الدينار الأردني مقابل 4.84 شيقل

اليورو الأوروبي مقابل: 4.22 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل