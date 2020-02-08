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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

08 شباط / فبراير 2020 10:35

غزة – الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.43 شيقل.

الدينار الأردني مقابل 4.84 شيقل

اليورو الأوروبي مقابل: 4.22 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل

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