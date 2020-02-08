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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408 ) السبت 8/2/2020
أخبار فلسطينية
عريقات لكوشنر: من يطرح خطط شرعنة الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية العنف
قياديان بارزان من فتح يصلان إلى غزة لترتيب ملفات داخلية
عباس يحمل معه إلى نيويورك وثيقة تتضمن “300 خرق” في خطة ترامب
الصحة تنفي تخصيص مركز "مسقط" بخان يونس للحجر الصحي لـ"كورونا"
بدران: تصاعد المقاومة في الضفة "تعبير عن رفض صفقة القرن"
"محامون من أجل العدالة" تطالب السلطة وقف محاكمة الناشط "حميدان"
منظمة الصحة ترفض طلب اسرائيل عدم نقاش الأوضاع في فلسطين
باتصالات هاتفية.. عباس يعزي باستشهاد بدوان وأبو طبيخ
أخبار إسرائيلية
»صحيفة عبرية تحذر من تفجر الأوضاع في الضفة
وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات
جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما
تقدير إسرائيلي: ليبرمان سيبقى مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة
اخبار دولية
ماليزيا: «الخطة الأمريكية للسلام» تقدم القدس لإسرائيل على «طبق من فضة»
الاتحاد البرلماني العربي يناقش اليوم في عمان مواجهة صفقة القرن
107 نواب أميركيون يوجهون رسالة لترامب تندد بصفقة القرن
ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام
كوشنر يهاجم عباس ويحمله مسؤولية التصعيد
تظاهرة رفضاً لـ«الصفقة» أمـام مجلـس الأمـن الثلاثـــاء -
أخبار عربية
الإمارات تؤكد مركزية القضية الفلسطينية العادلة
مهاتير محمد: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل وفلسطين غير مقبولة تماما وجائرة
تونس تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين
فيديو.. مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للقاء البرهان مع نتنياهو
خطباء مساجد الكويت يدعون للدفاع عن القدس والأقصى
تظاهرات في الأردن والسودان ضد صفقة القرن
بسبب مشروع "صفقة القرن".. تونس تعفي مندوبها من مهامه بمجلس الأمن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الأمن الفلسطيني يقلّص التنسيق مع إسرائيل لأدنى درجة
منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم القنوات العبرية بإقصاء العرب عن شاشاتها لدواع عنصرية
تقرير حقوقي: انتهاكات الاحتلال تزداد بشكل أكثر قسوة ودموية ضد الفلسطينيين
استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال بالضفة
عريقات يحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية التوتر في الضفة
الشرق الاوسط
قتيل وعشرات الجرحى بمواجهات في الضفة وقطاع غزة
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلـى العالــم
الرئيس الفلسطيني: لن نتنازل أو نخون الأمانة
الأهرام المصرية
مهاتير محمد: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل وفلسطين غير مقبولة تماما وجائرة
الشروق المصرية
أبو مازن: الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل ثباته فوق أرضه
قاضي قضاة فلسطين: لن نقبل الخطة الأمريكية ولن نفرط بذرة من تراب القدس
الغد الأردنية
“لقد أتيت إلى هنا لخلق التغيير”.. انطباعات دبلوماسي سويدي عمل في فلسطين
خطة ترامب للسلام لن تنجح ما لم تحجم إسرائيل عن ضم الأراضي
عملية سلام لتسجيل نقاط سياسية فحسب
الشرق القطرية
تفاصيل عملية إطلاق النار في القدس
حماس: المقاومة الجارية ثورة وليست حدثا عابرا
بروفيسور إسرائيلي يدعو الفلسطينيين لمواجهة إرهاب المستوطنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير لقاء "نتنياهو – البرهان".. اختراق سياسي للسودان بأبعاد اقتصادية
تقرير "صفقة ترامب" تعيد ذاكرة الفلسطينيين إلى القرن الماضي
سحب الاحتلال تصاريح تجار غزة يحرمهم من صفقات ومشاركات بالمعارض
مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة بجنين
الطقس: فلسطين تتعرض لمنخفض جوي عميق يستمر طوال هذا الأسبوع
جمعيات تركية تدعم حملة "كلنا الشيخ رائد صلاح"
قلقيلية تزُف الشهيد بدوان
القدس المحلية
مقتل فلسطيني من الداخل في النقب
حماس: موقف الشعب السوداني يؤكد رفض جماهير الأمة للتطبيع
ندوة في بيت جالا حول المحكمة الجنائية الدولية
حملة للمستوطنين ضد مشروع تجاري فلسطيني في جبل ابو غنيم
الشرطة تدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي
تحويل شاب من تقوع للاعتقال الإداري
الحياة الجديدة
اشتية: نثمن عاليا موقف العاهل الأردني الرافض لـ"صفقة القرن"
هزة أرضية بقوة 4.3 مقابل شواطئ حيفا
الاحتلال يصدر أمرا بإخلاء عائلات شويكي وعودة من بيوتها في حي بطن الهوى بسلوان
الأيام
»وثيقة فلسطينية تحدد أكثر من 300 خرق للقانون الدولي في صفقة القرن
»إسرائيل تمنع تصدير منتجات زراعية فلسطينية عبر الموانئ والمعابر الحدودية
»مربو طيور الزينة يتكبدون خسائر فادحة بسبب منع التصدير وضعف الأسواق
»الخط الرابط بين التصعيد في الضفة وغزة
وكالة صفا
الأوقاف توضح لـ"صفا" العائلات التي ستستفيد من لحوم ذبائح الحجاج
البرغوثي: قمع الاحتلال لن يكسر إرادة الفلسطينيين
تونسيون يحتجون ضد "صفقة القرن"
مجهولون يحرقون مركبة مواطن جنوب قلقيلية
إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة
إصابات بالرصاص المعدني والغاز بمواجهات غربي جنين
حماس: لقاء فصائلي لترتيب زيارة وفد المنظمة لغزة
إصابة عنصر ضبط ميداني برصاص قوات الاحتلال شرقي جباليا
شهيد وإصابات بمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال في الضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
اعتقال شاب وإصابة آخرين خلال قمع مسيرة كفر قدوم
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في أريحا
الالاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى واعتقال عدد من المرابطات
340 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع المنصرم
مديرية تعليم رفح تنفذ دورة في الحد من المخاطر والكوارث
فلسطين اليوم
تفاصيل عملية رأس كركر: منفذها نصيب كميناً وملاحقته باتت صعبة
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 8/2/2020
قوات الاحتلال تفتح النار اتجاه أراضي المواطنين شرقي غزة
رام الله: الشرطة تصدر تحذيرًا مهمًا للسائقين والمواطنين
إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين
اليوم ذكرى استشهاد القائد "عزيز الشامي" .. أبرز محطاته الجهادية حتى استشهاده
"الجهاد" تعاهد عائلة الشهيد يزن أبو طبيخ على خيار الشهداء
سما نيوز
أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله
حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..
فرانس برس: عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن وثيقة بـ“300 خرق“ تتضمنها خطة ترامب
حملة للمستوطنين ضد مشروع تجاري فلسطيني في جبل ابو غنيم بالقدس
هل تشكل صفقة القرن فرصة لتوحيد الفلسطينيين؟
إصابة 7 مواطنين بحادث سير على طريق نابلس - طولكرم
إصابة جنديين.. 32 مُصاباً بالأعيرة المعدنية والاختناق في كفر قدوم وعزون
غنيم : قطاع غزة مهدد بكارثة مائية في نهاية 2020
الإفراج عن 4 أسرى
عرب 48
بالونات مفخخة بـ"غلاف غزة" وإصابة برصاص الاحتلال شمالي القطاع
منظمة التحرير تعد وثيقة بــ300 خرق تحويها "صفقة القرن"
وكالة وفا
رئيس وزراء ماليزيا: "صفقة القرن" جائرة وستجل..
"الاتحاد العالمي للنقابات" يدين "صفقة ال..
الاحتلال يعتقل شابا على مدخل شارع الشهداء في الخليل ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 شباط (فبراير)
- 2005م انعقاد قمة شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الصهيونيّ آرئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" والرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله الثاني. وتمّ الخروج بأهمّ بندٍ وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة.
- 2004م استشهد القائد الميدانيّ لكتائب أبو علي مصطفى، أشرف أبو لبدة، خلال توغّل صهيونيّ في رفح.
- 2001م تفجير سيّارة مفخّخة في القدس المحتلة يوقع 10 إصابات مختلفة في صفوف المستوطنين الصهاينة حسب مصادر الاحتلال.
- 1983م "إسرائيل" تنشر تقرير كاهان الذي يدين بيغن وشارون في مذابح صبرا وشاتيلا.
- 1976م محكمة صهيونية تقرّر حقّ اليهود في الصلاة على "جبل الهيكل" في منطقة الحرم القدسي الشريف.