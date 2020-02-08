غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408 ) السبت 8/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات لكوشنر: من يطرح خطط شرعنة الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية العنف

قياديان بارزان من فتح يصلان إلى غزة لترتيب ملفات داخلية

عباس يحمل معه إلى نيويورك وثيقة تتضمن “300 خرق” في خطة ترامب

منظمة الصحة ترفض طلب اسرائيل عدم نقاش الأوضاع في فلسطين

باتصالات هاتفية.. عباس يعزي باستشهاد بدوان وأبو طبيخ

أخبار إسرائيلية

»صحيفة عبرية تحذر من تفجر الأوضاع في الضفة

"بينيت": أمامنا أيام قاسية

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما

اخبار دولية

ماليزيا: «الخطة الأمريكية للسلام» تقدم القدس لإسرائيل على «طبق من فضة»

الاتحاد البرلماني العربي يناقش اليوم في عمان مواجهة صفقة القرن

107 نواب أميركيون يوجهون رسالة لترامب تندد بصفقة القرن

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

كوشنر يهاجم عباس ويحمله مسؤولية التصعيد

تظاهرة رفضاً لـ«الصفقة» أمـام مجلـس الأمـن الثلاثـــاء -

أخبار عربية

الإمارات تؤكد مركزية القضية الفلسطينية العادلة

مهاتير محمد: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل وفلسطين غير مقبولة تماما وجائرة

تونس تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين

فيديو.. مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للقاء البرهان مع نتنياهو

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الأمن الفلسطيني يقلّص التنسيق مع إسرائيل لأدنى درجة

منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم القنوات العبرية بإقصاء العرب عن شاشاتها لدواع عنصرية

تقرير حقوقي: انتهاكات الاحتلال تزداد بشكل أكثر قسوة ودموية ضد الفلسطينيين

استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال بالضفة

عريقات يحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية التوتر في الضفة

الشرق الاوسط

قتيل وعشرات الجرحى بمواجهات في الضفة وقطاع غزة

الخليج الإماراتية

«إسرائيل» تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلـى العالــم

الرئيس الفلسطيني: لن نتنازل أو نخون الأمانة

الأهرام المصرية



مهاتير محمد: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل وفلسطين غير مقبولة تماما وجائرة

الشروق المصرية

أبو مازن: الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل ثباته فوق أرضه

قاضي قضاة فلسطين: لن نقبل الخطة الأمريكية ولن نفرط بذرة من تراب القدس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

القدس المحلية

مقتل فلسطيني من الداخل في النقب

حماس: موقف الشعب السوداني يؤكد رفض جماهير الأمة للتطبيع

ندوة في بيت جالا حول المحكمة الجنائية الدولية

حملة للمستوطنين ضد مشروع تجاري فلسطيني في جبل ابو غنيم

تحويل شاب من تقوع للاعتقال الإداري

الحياة الجديدة

الأيام

»وثيقة فلسطينية تحدد أكثر من 300 خرق للقانون الدولي في صفقة القرن

»إسرائيل تمنع تصدير منتجات زراعية فلسطينية عبر الموانئ والمعابر الحدودية

وكالة صفا

الأوقاف توضح لـ"صفا" العائلات التي ستستفيد من لحوم ذبائح الحجاج

البرغوثي: قمع الاحتلال لن يكسر إرادة الفلسطينيين

تونسيون يحتجون ضد "صفقة القرن"

مجهولون يحرقون مركبة مواطن جنوب قلقيلية

إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

إصابات بالرصاص المعدني والغاز بمواجهات غربي جنين

مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس

حماس: لقاء فصائلي لترتيب زيارة وفد المنظمة لغزة

​إصابة عنصر ضبط ميداني برصاص قوات الاحتلال شرقي جباليا

شهيد و​إصابات بمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال في الضفة

وكالة الرأي الفلسطينية

رفح مديرية تعليم تنفذ دورة في الحد من المخاطر والكوارث‏

فلسطين اليوم

سما نيوز

أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله

حماس" تعقب على زيارة عضوي اللجنة المركزية لـ"فتح" لقطاع غزة..

فرانس برس: عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن وثيقة بـ“300 خرق“ تتضمنها خطة ترامب‎

عرب 48

بالونات مفخخة بـ"غلاف غزة" وإصابة برصاص الاحتلال شمالي القطاع

منظمة التحرير تعد وثيقة بــ300 خرق تحويها "صفقة القرن"

وكالة وفا

رئيس وزراء ماليزيا: "صفقة القرن" جائرة وستجل..

"الاتحاد العالمي للنقابات" يدين "صفقة ال..

الاحتلال يعتقل شابا على مدخل شارع الشهداء في الخليل ..

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