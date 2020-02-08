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محكمة بداية دير البلح تستقبل وفدًا من دائرة مكافحة المخدرات

08 شباط / فبراير 2020 10:57

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غزة-الرأي

التقى ضياء الدين الأسطل رئيس محكمة بداية دير البلح وفدًا من الشرطة ضم كل من أشرف أبو سيدو مدير دائرة مكافحة المخدرات والوفد المرافق له وذلك بحضور كل من القاضي أ. سامي الأشرم و أ. بشير الحرتاني ومحمد غزال رئيس قلم محكمتي صلح وبداية دير البلح.
بدوره،  أشاد  الأسطل بدور مكافحة المخدرات وجهودهم المتواصلة لمتابعة المتهمين وتقديمهم للعدالة وذلك في سبيل الحد من الجرائم ومكافحة المخدرات.
من جانبه ،  اعرب أبو سيدو عن تقديره لجهود المحكمة المتواصلة في الفصل السريع لقضايا المخدرات خاصة منذ إيداع لائحة الاتهام في المحكمة، متطرقاً الى بعض الإشكاليات التي قد تعيق العمل القضائي ومن ضمنها أن المتهم يكون لدية أكثر من قضية داخل المحكمة على شبيه التهمة وأنه يتم انعقاد جلسات كل قضية على حدى بتواريخ مختلفة ولا يتم ضم جميع القضايا المتعلقة بشبيه التهمة (المخدرات) في جلسة واحدة مقترحًا أن يتم جمع تلك القضايا في جلسة واحدة لسرعة انجاز القضايا.

وتابع :" من ضمن الاشكاليات ايضاً  أن هناك إشكالية في صرف وديعة الشاهد المرسم في لائحة الاتهام والحاضر للمحكمة وآلية حلها.
من جهته ،أكد غزال رئيس قلم المحكمتين عن أهمية إعداد سلسلة توعوية وتثقيفية وصحية لمكافحة المخدرات في مراكز الإصلاح والتأهيل وأن يتم تأهيل وإصلاح المتهمين للحد من انتشار المخدرات والجرائم.
وفي نهاية اللقاء أثنى ضياء الدين الأسطل على تلك الزيارة المثمرة ، مطالباً دائرة المكافحة تزويد النيابة العامة بكشف للمتهمين الذين لديهم سوابق قضائية ولديهم محاكمة من ذات النوع، وذلك للعمل على حل الإشكاليات العالقة بأقصى سرعة ممكنة والعمل كذلك على تسهيل إجراءات شهادة الشاهد أمام المحكمة وصرف وديعة بدل انتقال للمحكمة لسرعة إنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن وتحقيق العدالة، وأكد الطرفان على ضرورة انعقاد تلك اللقاءات بشكل دائم لما لها من أهمية في إحقاق الحق ومكافحة الجريمة.

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