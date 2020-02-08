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رئيس وزراء ماليزيا: "صفقة القرن" جائرة وستجلب المزيد من الصراع

08 شباط / فبراير 2020 10:58

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا

الرأي – وكالات:

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم السبت، إن الخطة الأميركية "صفقة القرن" "غير مقبولة تماما وجائرة.

وأضاف مهاتير أن "صفقة القرن المقترحة من جانب الرئيس الاميركي دونالد ترمب، تقدم مدينة القدس للجانب الإسرائيلي على طبق من فضة، في تجاهل تام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث لـ"رابطة برلمانيين من أجل القدس" في  كوالالمبور اليوم: أن "هذه الصفقة لن تجلب سوى مزيد من الصراع في المنطقة، وستثير مشاعر غضب مليارات الأشخاص في العالم".

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