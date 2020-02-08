وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية بيت لاهيا "اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديد بدائرة المياه والصرف الصحى وكالة الرأي الفلسطينية 107 نواب أميركيون يوجهون رسالة لترامب تندد بصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم سلسلة دورات فى إسعافات الأولية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق خان يونس "لقاء لاختيار المعلم المتميز وفق معايير جائزة مجلس الوزراء وكالة الرأي الفلسطينية رئيس وزراء ماليزيا: "صفقة القرن" جائرة وستجلب المزيد من الصراع وكالة الرأي الفلسطينية محكمة بداية دير البلح تستقبل وفدًا من دائرة مكافحة المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408 ) السبت 8/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من السعودية لفقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار على كافة المناطق
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خان يونس ينظم سلسلة دورات فى إسعافات الأولية

08 شباط / فبراير 2020 11:01

1
1

غزة-الرأي

شرع قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس بتنظيم سلسلة دورات في مجال  الإسعافات الأولية للجنة الصحية في مدارس المرحلتين العليا والثانوية، بالتعاون مع جمعية وطن الشبابي، حيث تم تنفيذ دورة بمدرسة بني سهيلا الثانوية للبنين، بحضور رئيس شعبة الصحة المدرسية أ. ضياء الأغا، ومنسق الصحة المدرسية أ. محمد أبو عيد، ومدرب الدورة من جمعية وطن المسعف إبراهيم أبو سعادة.
وقد تناولت الدورة أساسيات الإسعافات الأولية المختلفة، خاصة كيفية التعامل مع حالات النزيف الناتج عن الجروح، والتعامل مع الحروق بدرجاتها المختلفة، وحالات الإغماء، والكسور، حيث قام الفريق بتدريب عملي حول كيفية تطهير الجروح وتضميدها؛ وذلك بإشراف منسق الصحة المدرسية وبمشاركة طلبة اللجنة الصحة المدرسية بالمدرسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟