107 نواب أميركيون يوجهون رسالة لترامب تندد بصفقة القرن

الرأي – وكالات:

وقع 107 أعضاء من مجلس النواب الأميركي، رسالة عاجلة أرسلت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدين فيها بشدة خطة "صفقة القرن" لحلي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وتحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الخطة "كترخيص لانتهاك القانون الدولي من خلال ضم جميع أو أجزاء من الصفة الغربية".

وتقول الرسالة "إننا نرسل هذه الرسالة للتعبير عن معارضتنا القوية لخطة إدارتكم التي تدعي أنها أعدت من أجل التوصل لسلام فلسطيني إسرائيلي؛ إننا قلقون من مضمون وتوقيت الخطة التي ستصعد الصراع".

وتشير الرسالة إلى قانون إتش.آر. 326 الذي أقره مجلس النواب الأميركي يوم 6 كانون الأول 2019 الماضي (بأغلبية تكونت من الحزبين) والتي "عبرت عن معارضة الكونغرس لأي خطوات أحادية الجانب لضم (إسرائيل الضفة الغربية ، والتي ركزت على الموقف الأميركي التقليدي المعارض للتوسع الاستيطاني ، والذي أكد أن أي خطة أميركية ذات مصداقية تقترحها الولايات المتحدة يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.

كما تحذر الرسالة من أنه من خلال تشجيع الضم أحادي الجانب والاحتلال الدائم ، ومن خلال استبعاد القيادة الفلسطينية تمامًا من العملية الدبلوماسية ، فإن مساعي الرئيس ستفاقم وتعمق النزاع بدلا من حلها.

وتشدد الرسالة "إن أكثر ما يقلقنا هو أن هذه الخطة (صفقة القرن) تعبد الطريق إلى ألاحتلال الإسرائيلي الدائم للضفة الغربية؛ وتصادق على ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة الأغوار ، وبينما تتحدث الخطة عن دولة لا تقدم للفلسطينيين إلا القليل باتجاه دولة ذات حيوية"

وتقول الرسالة أن أعضاء الكونغرس يدركون أن "مجموعة من الجيوب الفلسطينية المعزولة والمتقطعة - المحاطة بالمستوطنات والبنى التحتية للمستوطنات التي ضمتها إسرائيل ، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية - لا تشكل دولة... لقد صُمم اقتراحك الذي صاغه فريق أشار منذ فترة طويلة إلى عداءه لدولة فلسطينية حقيقية، وإلى جعل حل الدولتين الحقيقي مستحيلا"ً.

يذكر أن نتنياهو يواصل التعهد بضم أحادي الجانب ويشير إلى دعم إدارة ترامب له في مساعيه.