وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية بيت لاهيا "اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديد بدائرة المياه والصرف الصحى وكالة الرأي الفلسطينية 107 نواب أميركيون يوجهون رسالة لترامب تندد بصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم سلسلة دورات فى إسعافات الأولية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق خان يونس "لقاء لاختيار المعلم المتميز وفق معايير جائزة مجلس الوزراء وكالة الرأي الفلسطينية رئيس وزراء ماليزيا: "صفقة القرن" جائرة وستجلب المزيد من الصراع وكالة الرأي الفلسطينية محكمة بداية دير البلح تستقبل وفدًا من دائرة مكافحة المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408 ) السبت 8/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من السعودية لفقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار على كافة المناطق
أخبار » الأخبار الحكومية

"بلدية بيت لاهيا "اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديد بدائرة المياه والصرف الصحى

08 شباط / فبراير 2020 11:10

1
1

غزة-الرأي

عقد قسم المياه والصرف الصحي فى بلدية بيت لاهيا اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديدة وومتابعة سير تقدمه ، وذلك في قاعة البلدية، بحضور رئيس دائرة الصحة والمياه والصرف الصحي أ.عاطف السلطان، وكل من أ.محمد أبو زايدة - م.عمر أبو مهادي وعدد من موظفي القسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟