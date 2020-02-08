"بلدية بيت لاهيا "اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديد بدائرة المياه والصرف الصحى

غزة-الرأي

عقد قسم المياه والصرف الصحي فى بلدية بيت لاهيا اجتماع لمناقشة اليات العمل الجديدة وومتابعة سير تقدمه ، وذلك في قاعة البلدية، بحضور رئيس دائرة الصحة والمياه والصرف الصحي أ.عاطف السلطان، وكل من أ.محمد أبو زايدة - م.عمر أبو مهادي وعدد من موظفي القسم.