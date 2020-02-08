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"مدرسة أمير المنسي " تُطبق درس (في قريتنا عرس)بطرق التعليم الممتع

08 شباط / فبراير 2020 11:13

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غزة-الرأي

طبقت مدرسة أمير المنسي الأساسية "أ" للبنين درساً عملياً في اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الأساسي بعنوان (في قريتنا عرس) وذلك ضمن أنشطة وفعاليات التعليم الممتع الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم العالي.

وحضر الدرس الذي تم تطبيقه في مدرسة أمير المنسي د.جمال الفليت مدير الدائرة الأدارية وأ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وأ.رائدة مقبل مشرف المبحث وأ.رحمة الدنف مديرة المدرسة وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

بدورها ، أبدعت المعلمة المنفذة للدرس أ.نرمين محمد في كافة الفعاليات التي تم تنفذها خلال الدرس العملي من العرس الفلسطيني الذي نال إعجاب كافة الحاضرين، فيما رحبت مديرة المدرسة أ.رحمة الدنف، بالحضور وشكرتهم على تلبية دعوة المدرسة لحضور الفعاليات العملية لتطبيق الدرس من خلال التعليم الممتع.

يشار إلى أن مسابقة التعلم الممتع تهدف إلى توفير البيئة المدرسية التي تسهم في تحقيق التعلم الممتع، وذلك ايماناً من وزارة التربية والتعليم العالي بأهمية إيجاد بيئة دراسية جاذبة ومحببه للطفل تجعله يشعر بالاستمتاع والسعادة أثناء التعلم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحصيله وتطوير مهاراته ومواهبه وتعديل سلوكه واكسابه اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وعملية التعلم.

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